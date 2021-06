Michel Canals diz que está desempregado. Tem 68 anos, vive na Suíça, mas diz que foi gestor de fortunas no banco UBS. Surge no primeiro julgamento do caso Marquês como testemunha de Armando Vara, o ex-ministro de Guterres, acusado de branquear meio milhão de euros. Canals depôs por WhatsApp (uma aplicação de telemóvel), numa operação judicial que começou por ser atribulada. A funcionária não conseguia ...