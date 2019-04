Dioceses de Lamego e Santarém recusam comissão para tratar abusos sexuais

Outras seis dioceses ponderam avançar mas só depois de ouvirem as orientações dadas na Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) a realizar entre dia 29 de abril e 2 de maio, em Fátima.

Como a do Porto, também as dioceses de Lamego e Santarém defendem que não é necessária uma comissão para tratar as denúncias de abusos sexuais cometidos por membros da Igreja Católica.

Em sentido contrário, a diocese de Lisboa já criou uma comissão, integrada pelo antigo Procurador-Geral da República Souto Moura, pelo ex-diretor da PSP Francisco Oliveira Pereira, pela psicóloga Rute Agulhas e pelo pedopsiquiatra Pedro Strecht. Também Setúbal está a preparar uma comissão, indica o jornal Público, que fez um levantamento junto de todas as dioceses nacionais.

No Vaticano, serão aplicadas multas entre os mil e os cinco mil euros a quem não tenha divulgado suspeitas de abuso sexual cometido por clérigos de que tinha conhecimento às autoridades.