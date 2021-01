Direção Nacional da PSP suspende férias para reforçar resposta à pandemia da Covid-19

A direção nacional da PSP suspendeu as férias a todos os elementos daquela Polícia, de forma a reforçar a capacidade de resposta perante o agravar da pandemia da Covid-19 e as orientações do governo para aumentar a presença e visibilidade nas ruas, para forçar o cumprimento do confinamento e restantes regras do estado de emergência – confirmou ao CM fonte oficial da PSP. Elementos em pré-aposentação podem ser chamados.

A norma interna da PSP decreta ainda medidas para proteção dos polícias, como a proibição de permanência do pessoal no interior das esquadras e outras instalações policiais, exceto por motivo de serviço ou pernoita. Os ginásios da PSP também serão encerrados. Cerimónias, comemorações e boa parte das formações foram canceladas ou suspensas. O mesmo com a participação de elementos da PSP em eventos externos.

A PSP já havia emitido, em março, um despacho com medidas semelhantes. Mas, na altura, mais restritivas.