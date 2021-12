Uma discussão “por causa de mulheres” terminou a tiro ontem de manhã, à porta de um armazém da zona industrial de Corroios, no Seixal, onde decorria uma festa. Um jovem com cerca de 20 anos foi atingido na nádega esquerda, mas fugiu do local ainda antes dos bombeiros e da polícia chegarem. Deu entrada minutos depois no Hospital Garcia de Orta, para onde foi levado por amigos.