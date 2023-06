O número de detidos por furtos e roubos a casas na área de intervenção da PSP mais do que duplicou em 2022. Segundo dados que esta força de segurança divulgou a propósito do ‘European Focus Day on Domestic Burglaries’, foram presas 398 pessoas no ano passado, mais do dobro doque as 146 de 2021.Em 2020 tinham sido detidas 137 e, em 2019, um total de 120. No mesmo período, a PSP investigou 50 820 crimes de furto ou roubo em residência ou áreas anexas.