Militares da GNR da Trafaria, Almada, tiveram de intervir em duas ocorrências que envolveram disparos de arma de fogo, no Monte da Caparica. Ambas ocorreram no sábado.





A primeira chamada foi pelas 10h10, para a Rua da Bela Vista, devido à denúncia de disparos na via pública. À chegada, os militares da GNR ouviram gritos de “esconde a arma” e tiveram de fazer dois disparos com munições de borracha para o ar para acalmar populares. Pelas 16h10, a GNR voltou à mesma rua, pelo mesmo motivo. No entanto, nada foi encontrado.