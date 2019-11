burla qualificada e abuso de confiança.



O advogado do casal, Artur Marques, refere que vai recorrer da decisão da condenação pelo crime de falsificação do Tribunal de Matosinhos.







Os donos do carro onde seguia Angélico Vieira no dia do acidente mortal foram condenados esta sexta-feira a dois anos de pena suspensa, por falsificação de documentos na forma agravada.Ficou provado que Augusto Fernandes e a ex-mulher falsificaram o contrato de compra e venda do BMW 635, ao volante do qual Angélico morreu em junho de 2011.Os proprietários do stand foram absolvidos dos crimes de