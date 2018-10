Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois anos na prisão por apedrejar o próprio gato

Ordem dos Veterinários diz que é primeira pena efetiva. Caso ocorreu em Lisboa.

Miguel Curado | 09:01

Um homem de 25 anos foi detido pela PSP e conduzido à cadeia de Lisboa para cumprir dois anos de prisão efetiva por ter apedrejado o próprio gato, entre outros crimes. Esta é, segundo a Ordem dos Veterinários, a primeira condenação a uma pena de prisão efetiva desde que em 2014 foi aprovada a lei que criminaliza os maus-tratos a animais.



Os factos ocorreram a 22 de janeiro de 2016. Populares na Estrada Militar, na Musgueira, em Lisboa, apanharam o arguido a atacar o gato à pedrada. Quando algumas testemunhas o repreenderam, o homem ameaçou-as com uma catana, fazendo o mesmo aos polícias. Acabou detido e constituído arguido.



O gato apedrejado teve de receber tratamento aos ferimentos sofridos e veio a ser recolhido e entregue a uma instituição de apoio a animais.



O homem de 25 anos, que tinha antecedentes criminais por roubo, e furto, veio a ser acusado pelo Ministério Público dos crimes de maus-tratos a animais, resistência e coação sob funcionário e ameaça e injúria agravada. Nunca compareceu a julgamento.



Foi condenado, à revelia, a dois anos de cadeia, e preso na quarta-feira por agentes da 3ª Divisão do Comando da PSP de Lisboa, para início de cumprimento da pena de prisão a que foi condenado.



O Bastonário da Ordem dos Veterinários, Jorge Cid, considera que esta decisão judicial "é um alerta para que as pessoas respeitem a lei que criminaliza os maus-tratos a todos os animais".



"Até aqui todas as condenações a pena de prisão tinham sido suspensas", concluiu o responsável.



