Dois arguidos do processo "Xuxas" libertados na sexta-feira

Dois dos arguidos do processo de narcotráfico que tem como principal arguido Rúben Oliveira, conhecido como "Xuxas", vão ser libertados na sexta-feira, por se esgotar o prazo máximo das medidas de privação de liberdade.

Segundo um despacho desta segunda-feira do Ministério Público (MP) a que a Lusa teve acesso, o advogado Carlos Melo Alves, mandatário do arguido Gurvinder Singh, foi notificado que o seu constituinte e outro arguido, José Cabral, terão que ser libertados a 16 de junho, sexta-feira, uma vez que se esgota a 17 de junho o prazo das medidas de coação privativas de liberdade a que estavam sujeitos no âmbito deste processo relacionado com tráfico internacional de cocaína.

No despacho é referido que a libertação ocorre porque "não vai ser possível proferir decisão instrutória" até essa data.