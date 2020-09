Dois arguidos por assalto em Poiares ficam em prisão preventiva e domiciliária

Um dos dois jovens detidos pela presumível participação num assalto violento em Vila Nova de Poiares vai aguardar julgamento em prisão preventiva, enquanto o outro fica em prisão domiciliária, disse esta quarta-feira uma fonte policial à agência Lusa.

O Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de Coimbra aplicou ao arguido de nacionalidade portuguesa, de 23 anos, oriundo da zona do Porto, a medida de coação mais severa.

Já o segundo detido, de 20 anos, cidadão de um país estrangeiro, está obrigado a permanecer na habitação enquanto decorrerem os diferentes trâmites do processo, adiantou a fonte.

O assalto a um posto de abastecimento de combustíveis de Vila Nova de Poiares, no distrito de Coimbra, ocorreu na madrugada de terça-feira e os dois suspeitos foram detidos ainda nesse dia, anunciou hoje em comunicado a Diretoria do Centro da Polícia Judiciária.

O detido português "tem um vasto currículo ligado ao crime violento", na área do Porto, disse hoje à Lusa uma fonte da PJ.

"Os indivíduos agora detidos ameaçaram o funcionário do posto de abastecimento de combustíveis com uma arma de fogo e com um pé de cabra, destruíram vários equipamentos do sistema informático e elétrico que equipa as instalações, logrando apropriar-se de diversos bens, entre os quais uma quantia em numerário cujo montante ainda não foi apurado", segundo a nota.

Os dois são suspeitos de terem praticado os crimes de roubo qualificado, dano com violência e detenção de arma proibida.

"A operação de imediato desenvolvida pela PJ, em estreita colaboração com a GNR de Vila Nova de Poiares, possibilitou a recolha de importantes elementos probatórios que sustentaram a emissão de mandados de detenção pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Coimbra", informou aquela polícia.

