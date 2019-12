Dois atletas vítimas de acidente na Guarda vão ser operados

O massagista e dois dos sete futebolistas da Desportiva de Aguiar da Beira que no domingo sofreram um acidente de viação em Alvendre, na Guarda, continuam hospitalizados e deverão ser submetidos a cirurgia."Um dos atletas foi transportado para Coimbra em estado grave, está com prognóstico ainda reservado e deverá ser alvo de cirurgia a um ferimento nos rins.E no Hospital de Viseu está o massagista com um problema na cervical, e outro atleta que, ainda esta semana, deverá ser operado a uma vértebra", disse aoAntónio Carlos, vice-presidente do clube. Os atletas dirigiam-se para Almeida.