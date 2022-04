Dois bombeiros com queimaduras graves durante exercício em Viseu

Dois bombeiros dos Sapadores de Viseu sofreram esta sexta-feira queimaduras de 1º e 2º grau nas mãos e pernas, quando realizavam uma ação de fogo controlado, em Sanguinhedo de Maçãs, próximo ao aeródromo de Viseu. O alerta foi dado pelas 13h20.“Tratou-se de uma ação de prevenção com dois objetivos bem definidos: por um lado, queimar o mato que já não vai arder aquando da fase mais crítica de verão; por outro lado, estamos a preparar e a treinar os operacionais para as ocorrências, sempre difíceis, relacionadas com fogo”, explicou Rui Nogueira, 2º comandante dos Bombeiros Sapadores de Viseu.apurou, os dois operacionais, com 25 e 40 anos, e já com vasta experiência, ficaram expostos à radiação mais intensa e acabaram por sofrer queimaduras nas mãos. Um dos bombeiros também ficou ferido numa perna. Foram transportados para o Hospital de Viseu e ainda durante a tarde desta sexta-feira receberam alta médica.No exercício participaram também os Bombeiros Voluntários de Viseu, os Sapadores Florestais e a Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da GNR.