Incêndio em Odemira já fez cinco feridos. Proteção Civil revela que "noite foi favorável" no combate às chamas

Esta quinta-feira foi feito um balanço da operações de combate ao fogo que lavra em Odemira desde quarta-feira. Segundo os bombeiros e a Proteção Civil, o trabalho foi "árduo", mas que a "noite foi favorável", aos esforços dos quase 700 operacionais que se mantém a lutar contra o fogo.

Na conferência de imprensa, o comandante do Comando Distrital de Operações de Socorro de Beja referiu tratar-se de "um violento incêndio" que mantém "uma frente ativa", que estará "contida", manifestando confiança no sucesso das operações de combate ao fogo.

"Tomou grande proporções, com violência extrema. Foi um incêndio eruptivo", justificou, sublinhando o porquê de terem sido mobilizados meios de Faro, Portalegre, Santarém, Lisboa, Aveiro, Porto ou Coimbra.





"A frente ativa está contida. Há um setor de fogo que está perto de uma linha de alta tensão, e que por isso não conta com a ajuda de meios aéreos", adiantou o responsável, enumerando que, ao início da tarde, o fogo contava com 694 operacionais no combate às chamas, apoiados por mais de 200 viaturas e dez meios aéreos.Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas. O ferido mais grave, segundo informaram os responsáveis, é um jovem de 20 anos que sofreu queimaduras graves em 40% do corpo. Os outros quatro feridos (entre os quais um bombeiro) sofreram "entorses e má-disposição""Temos jogado pelo seguro: pelas pessoas e pelos operacionais, pela salvaguarda dos seus bens, e pelo ambiente", disse o responsável. As 17 pessoas retiradas de casa, por precaução, devido ao incêndio também já regressaram a casa, garantiu.

"Continuamos a considerar o incêndio ativo", afirmou o comandante distrital de Operações de Socorro de Beja.