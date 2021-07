Dois bombeiros mortos e três feridos a caminho de incêndio

Apenas 18 minutos separavam o alerta para as duas ocorrências. Pelas 17h48, os Bombeiros de Vinhais era ativados para um incêndio florestal na freguesia de Travanca. Saíram 19 operacionais e quatro viaturas para o local, entre elementos da corporação e outros meios de socorro. Mas cinco operacionais nunca chegaram a enfrentar as chamas. Pelas 18h06, chegava novo pedido de socorro. Uma viatura dos Voluntários tinha-se despistado em Vilar de Ossos e caído a uma ravina. Neuza Guedes, bombeira de 2ª com 36 anos, e Carlos Morais, bombeiro de 3ª e com 22 anos, não resistiram ao violento acidente.Os operacionais, em choque com a tragédia que vitimou esta quinta-feira os dois soldados da Paz, avançaram de imediato para o socorro de outros três colegas, que sobreviveram ao despiste. Um deles, ferido com gravidade, foi transportado de helicóptero para o hospital de Vila Real.