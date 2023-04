Duas pessoas foram encontradas mortas na tarde deste domingo em Linda-a-Velha, concelho de Oeiras.



Segundo o CM apurou, tratar-se-á de pai e filha, que já estariam mortos há algum tempo, sem que haja indícios de crime.





No local estão elementos dos bombeiros e a PSP, que foram acionados após a macabra descoberta. Fonte oficial do Comando de Lisboa adiantou que se aguarda pela decisão do Ministério Público para retirar os dois cadáveres.