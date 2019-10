Dois cavaleiros feridos durante prova de equitação na Golegã

Dois cavaleiros espanhóis ficaram feridos com gravidade na sequência do despiste de uma charrete puxada por quatro cavalos, durante uma prova de equitação que decorria na Golegã.

O acidente ocorreu pelas 15h20 deste sábado, 5 de outubro, na manga do picadeiro do Largo do Arneiro, quando a dupla se preparava para competir na final do XII Concurso Internacional de Atrelagem de Tradição (CIAT) de Outono, que junta praticantes nacionais e espanhóis.

Segundo apurou o CM, os cavalos, que seguiam a galope na manga, não conseguiram descrever uma das curvas e acabaram por embater com violência na proteção de madeira, provocando a queda aparatosa dos cavaleiros que seguiam na charrete. A prova foi imediatamente suspensa após o acidente, que não provocou ferimentos no público que estava no local.

Depois de assistidas no local do acidente, as vítimas foram transportadas ao Serviço de Urgência do Hospital de Abrantes. As operações de socorro envolveram a VMER do Médio Tejo, os Bombeiros Voluntários da Golegã, que enviaram duas viaturas ao local, e a GNR.