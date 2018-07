Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois ciclistas atropelados por carrinha em Portimão

Jovens ficaram feridos na sequência de uma colisão, na zona ribeirinha da cidade.

Por R.P.G. | 09:32

Dois jovens ficaram esta terça-feira à tarde feridos na sequência de uma colisão entre uma carrinha e uma bicicleta, na zona ribeirinha de Portimão.



As vítimas, ao que o CM apurou, estariam a andar de bicicleta numa zona pedonal com ciclovia quando colidiram com uma viatura de transporte de passageiros.



Os jovens sofreram escoriações nos braços, foram socorridos pelo INEM e bombeiros de Portimão e hospitalizados. O condutor da carrinha foi identificado.