Duas pessoas foram detidas, na madrugada deste domingo, pela PSP após se terem envolvido em confrontos com seguranças no serviço de Urgência do Hospital de Braga.Segundo apurou o, uma criança foi transportada para o hospital e vários elementos da família queriam acompanhá-la. A família acabou por se envolver em confrontos com os seguranças do hospital e a PSP foi chamada ao local.Tudo aconteceu cerca das 1h00.