Dois feridos durante rixas em Olhão e Fafe

Duas situações de violência durante a noite ocorreram em duas zonas distintas do País – Olhão e Fafe –, resultando em ferimentos graves para outras tantas vítimas.Em Olhão, o caso aconteceu ao início da madrugada deste domingo. Durante uma discussão, um homem de 37 anos, de nacionalidade romena, foi agredido ao soco por um outro homem e caiu, inconsciente, no chão. O agressor fugiu. As autoridades estão a fazer diligências para o encontrar.Já em Fafe, um jovem, com cerca de 25 anos, foi detido pela GNR por desobediência à patrulha que foi alertada para uma cena de pancadaria. Tudo aconteceu cerca das 03h00, nas imediações da rua dos bares, já depois do fecho dos estabelecimentos. Os jovens mantiveram-se na rua a consumir bebidas alcoólicas e acabaram por se envolver numa discussão que rapidamente passou a agressões e que causou um ferido.Em Olhão, a agressão causou grande aparato enquanto a vítima estava a ser assistida pelo INEM na estrada. Vários populares assistiram ao sucedido.Em Fafe, alguns jovens sofreram ferimentos, mas apenas um deles acedeu a receber tratamento hospitalar. O jovem detido já foi libertado e será chamado ao Ministério Público.Segundo as autoridades, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas terá estado na origem das duas agressões.