Dois feridos, um em estado grave, é o resultado de uma violenta colisão entre um carro e uma mota, que ocorreu esta noite de quinta-feira, em Mancelos, Amarante. O alerta foi dado pouco antes da meia-noite.No socorro, estiveram os Bombeiros de Vila Meã, apoiados pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Vale do Sousa.Os feridos, depois de estabilizados, foram transportados para o Hospital Padre Américo, em Penafiel. As causas da colisão estão por apurar. A GNR esteve no local e investiga.