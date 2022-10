Dois feridos é o resultado de uma colisão entre três carros, esta sexta-feira, na A4, em Penafiel.



O alerta foi dado às 07h07 para um acidente ao quilómetro 42.7, no sentido Amarante-Porto.





No local estiveram os Bombeiros de Vila Meã. Os feridos foram transportados para o Hospital Padre Américo, em Penafiel. As causas da colisão são desconhecidas, mas a chuva intensa que se faz sentir poderá estar na origem da colisão.A GNR esteve no local e investiga. A autoestrada não foi fechada ao trânsito.