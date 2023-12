Dois feridos em colisão entre dois carros na EN 309 em Braga

Duas pessoas ficaram feridas, este domingo ao final da tarde, na sequência de uma colisão entre dois carros, na Estrada Nacional 309, em Braga.

À chegada das equipas de socorro uma das vítimas estava encarcerada numa das viaturas. Depois de assistidas no local foram ambas transportadas para o Hospital de Braga com ferimentos considerados ligeiros.

No socorro às vítimas estiveram os Bombeiros Sapadores, a Cruz Vermelha e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER). A equipa da ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) destacada para o jogo entre o SC Braga e o SL Benfica também prestou auxílio aos feridos, dado que estava a passar naquele local no momento do acidente.

A GNR tomou conta da ocorrência.