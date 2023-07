Mulher com pé amputado após colisão em Fafe

Uma mulher, com cerca de 50 anos, sofreu ferimentos considerados graves, esta terça-feira à tarde, numa violenta colisão entre um carro e uma mota na Estrada Nacional 207, em Fafe.



Segundo apurou o Correio da Manhã, a mulher, que seguia ao volante do motociclo, sofreu a amputação de um pé. A vítima foi transportada pela ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Fafe, com acompanhamento da equipa Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Guimarães, para o Hospital de Braga.

Na sequência do acidente, a condutora do carro, com cerca de 40 anos, também sofreu ferimentos ligeiros e foi levada pelos bombeiros de Fafe para o Hospital de Guimarães.

A GNR esteve no local com três patrulhas e tomou conta da ocorrência.

O alerta foi dado às 16h47.