Dois feridos em colisão entre trator e carro em Arcos de Valdevez

Uma aparatosa colisão entre um trator agrícola e um carro, esta manhã, na EN 101 na freguesia de Paçô, junto à Zona Industrial de Arcos de Valdevez, fez dois feridos – uma mulher e um homem. O alerta foi dado às 7h50.



Ao que o CM conseguiu apurar o condutor do trator não terá parado num Stop e foi abalroado pelo carro.





O homem acabou por ser projetado e está a ser assistido pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Viana do Castelo.Para além da VMER, no local estão os Bombeiros dos Arcos de Valdevez com 10 operacionais, apoiados por três viaturas e a Viatura de Suporte Imediato de Vida dos Arcos de Valdevez.A GNR também está no local. A EN 101 está transitável.