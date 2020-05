Dois feridos em colisão frontal na EN103 em Viana do Castelo

Dois homens, de 66 e 70 anos, ficaram feridos, esta tarde, numa colisão frontal, na EN 103, em S. Romão do Neiva, Viana do Castelo. Uma das vítimas teve de ser desencarceradas.



No socorro às vítimas estiveram os Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo, a Viatura de Emergência Médica e de Reanimação de Barcelos e a Cruz Vermelha de Viana.





As vítimas foram encaminhadas para o Hospital de Viana do Castelo. A estrada esteve cortada ao trânsito nos dois sentidos. As causas do acidente estão ainda por apurar.