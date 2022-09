Dois homens ficaram feridos no despiste do carro em que seguiam, na A7, em Oliveira Santa Maria, Vila Nova de Famalicão. O veículo só ficou imobilizado na encosta, já fora da autoestrada.O alerta para o acidente foi dado pelas 07h10. As vítimas foram socorridas pelos Bombeiros de Riba de Ave e uma foi transportada para o Hospital de Guimarães.A GNR esteve no local.