Um homem e uma mulher ficaram gravemente feridos num despiste de carro na EN252, no Montijo, este sábado. O veículo embateu num poste de eletricidade, tendo este tombado para a via de trânsito.O acidente ocorreu às 3h50 e a estrada esteve cortada durante aproximadamente três horas.As vítimas foram transportadas para o Hospital do Barreiro. No local estiveram 32 operacionais, apoiados por 12 viaturas dos Bombeiros do Montijo e do Pinhal Novo, da GNR e da ERedes.