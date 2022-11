Duas pessoas ficaram feridas, esta tarde de quinta-feira, na sequência do despiste da mota em que seguiam, em Santa Maria da Feira.O alerta foi dado, cerca das 16h00, para os bombeiros de Lourosa, para um acidente rodoviário, na rua do parque industrial, em Argoncilhe.As vítimas foram levadas, pelos bombeiros de Lourosa, para o hospital de Santa Maria da Feira. A GNR foi ao local e investiga as causas do acidente.