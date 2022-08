Seis feridos em incêndio numa garagem na Murtosa

Seis pessoas ficaram feridas num incêndio que deflagrou ao início da tarde desta terça-feira numa garagem no Largo do Mercado, na Murtosa.As vítimas, todas com ferimentos ligeiros ligeiros, serão moradores da habitação. Cinco foram transportados para o hospital de Aveiro e um para a unidade hospitalar na Feira.O alerta foi dado às 13h46 e os Bombeiros de Murtosa, com o apoio dos bombeiros de Ovar e de Estarreja e de uma viatura médica de emergência e reanimação do hospital de Aveiro, foram acionados para o local.O incêndio terá tido origem num carro que estava no interior da garagem e que terá ficado destruído pelas chamas.No total estão no local 19 operacionais apoiados por 8 veículos.