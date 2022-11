Dois feridos graves e um ligeiro durante rixa em bomba de gasolina na Moita

Uma desordem ocorrida, esta sexta-feira, numa bomba de gasolina da BP na Estrada Nacional 11, na Moita (Margem Sul do Tejo), causou dois feridos graves e um ligeiro, na sequência de esfaqueamentos.

O alerta foi dado pelas 17h43, e já levou à mobilização de 14 operacionais e 6 viaturas para o local, dos bombeiros e GNR da Moita, e ainda da Viatura Médica do Hospital do Barreiro.

Fonte da Proteção Civil disse ao CM que o ferido ligeiro, de 20 anos, foi transportado para o Hospital do Barreiro. Os dois feridos mais graves, ambos de 19 anos, um com ferimentos nas costas, e o outro com cortes profundos num braço, foram transportados para o Hospital de São José, em Lisboa.

Ao que o CM apurou a desordem começou com um grupo de 10 elementos junto às bombas, e as agressões à facada seguiram-se a agressões físicas

Testemunhas falam em dois agressores com facas que após o desentendimento e agressões às vítimas, fugiram a correr.

A GNR investiga, nomeadamente com recurso ao sistema de videovigilância das bombas, que poderá ter captado a ação dos atacantes.