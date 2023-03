Dois feridos graves em colisão entre camião e motociclo em Ponte de Sor

A estrada entre Montargil, no concelho de Ponte de Sor (Portalegre), e Couço, no de Coruche (Santarém), está cortada ao trânsito devido a uma colisão entre um camião e um motociclo, esta sexta-feira, com dois feridos graves, revelaram as autoridades.

Contactada pela agência Lusa, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo disse que a colisão aconteceu na Estrada Municipal 1061 (EM1061), na zona de Montargil.

O alerta para o acidente, que envolveu um veículo pesado de mercadorias e um motociclo, foi dado aos bombeiros às 07h56, acrescentou a mesma fonte.

O sinistro causou "dois feridos graves", que seguiam no motociclo, encontrando-se no local um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) que, às 10h40, ainda não tinha transportado qualquer das vítimas.

Também contactada pela Lusa, fonte do Comando Territorial de Portalegre da GNR acrescentou que os feridos graves são um homem, de 40 anos, e uma mulher, de 33, ambos de nacionalidade estrangeira.

"A EM1061 está interditada na totalidade, desde o entroncamento com a Estrada Nacional 2 (EN2), na zona de Montargil, e até à Estrada Nacional 251 (EN251), na zona de Couço", indicou.

Segundo a fonte da força de segurança, a alternativa para os automobilistas é seguir "pela EN251, que entronca na EN2 em Mora", no distrito de Évora.