Dois feridos graves em colisão no IC33 em Santiago do Cacém

Feridos foram transportados para o Hospital do Litoral Alentejano.

23:09

Duas pessoas ficaram feridas com gravidade na tarde desta segunda-feira após uma colisão entre dois veículos ligeiros em Roncão, no IC33, em Santiago do Cacém.



Segundo fonte do CDOS de Setúbal houve ainda um ferido ligeiro e outros dois prontamente assistidos no local.



O alerta foi dado às 18h57 e no local estiveram nove viaturas dos Bombeiros Voluntários de Santiago do Cacém, Grândola e Santo André.