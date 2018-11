Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois feridos graves em despiste na Nacional 101 em Guimarães

Acidente aconteceu durante a madrugada deste sábado. Três homens ficaram feridos.

Por Fátima Vilaça | 11:50

Dois homens, de 42 e 27 anos ficaram gravemente feridos na sequência de um violento despiste, esta madrugada, na estrada Nacional 101, em Fermentões, Guimarães. Um terceiro ocupante do carro, que ficou totalmente desfeito, também ficou ferido, mas sem gravidade.



O acidente aconteceu às 04h20 da madrugada deste sábado, à saída da via rápida, que liga Guimarães a Fafe.



O condutor terá perdido o controlo do carro, acabando por embater com violência num muro. Dois dos ocupantes ficaram encarcerados no amontoado de chapa em que o veículo ficou.



O terceiro ocupante conseguiu sair pelo próprio pé. As duas vítimas mais graves ainda estão internadas no Hospital Senhora da Oliveira, em Guimarães.



A PSP esteve no local e investiga as circunstâncias do despiste.