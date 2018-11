Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem de 20 anos morre em despiste de carro em Ponte de Sor

Acidente aconteceu na Estrada Nacional 2. Há ainda registo de um ferido grave.

Um jovem com cerca de 20 anos morreu ao início da manhã desta quinta-feira na sequência de um despiste de um veículo ligeiro na Estrada Nacional 2, em Ponte de Sor, Portalegre, ao quilómetro 442. Há ainda registo de um ferido grave.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto do CDOS de Portalegre, o alerta foi dado às 6h53.



No local estão os Bombeiros de Ponte de Sor, a VMER, GNR e a Brigada de Trânsito.



O acidente estará a condicionar o trânsito.



