Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem morre em despiste contra árvore na Amadora

A PSP está a investigar as causas do despiste fatal.

Por S.G.C. | 09:40

Um jovem de 21 anos morreu num despiste do carro que conduzia, após embater numa árvore, na Estrada Nacional 117, na Amadora.



O alerta foi dado às 09h20 para o acidente que ocorreu no acesso do hipermercado Continente ao IC19.



A vítima ficou encarcerada na viatura ligeira e foi retirada do carro pelos bombeiros, já sem vida.



A PSP está a investigar as causas do despiste fatal.



Nas operações participaram 12 operacionais auxiliados por quatro veículos.