Acidente com camião na VCI do Porto condiciona circulação no sentido Arrábida-Freixo

Veículo estava vazio, com apenas algum gasóleo a ser derramado.

11:52

Um despiste de um camião de transporte de cimento, esta sexta-feira de manhã, está a cortar o trânsito na VCI do Porto, junto à saída do Dragão, no sentido Arrábida-Freixo.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, a circulação está cortada em duas das três vias de trânsito.



O alerta foi dado às 10h40.



O camião estava vazio, com apenas algum gasóleo a ser derramado.