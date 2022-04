Um despiste de carro na IP2, ao quilómetro 154, na zona de Arez e Amieira do Tejo, concelho de Nisa, fez dois feridos leves, informou o CDOS de Portalegre esta sexta-feira.De acordo com a entidade, as vítimas foram transportadas para o Hospital de Portalegre.No local esteve a GNR de Portalegre e os Bombeiros de Nisa, com oito operacionais apoiados por quatro viaturas.O alerta foi dado às 18h56.