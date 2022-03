Duas pessoas ficaram feridas devido à inalação de fumo provocado por um incêndio num colchão que ocorreu este domingo, em Vila Maior, Santa Maria da Feira.



As vítimas recusaram ir ao hospital.



O alerta para o fogo foi dado as 19h04. No local estiveram os bombeiros de Lourosa, a Cruz Vermelha de Sanguedo e a Guarda Nacional Republicana.