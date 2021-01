Homem detido por suspeitas de causar incêndio em Lisboa que fez oito feridos

A PSP deteve um homem de 59 anos por suspeitas de ter causado o incêndio que, ao final da noite de quinta-feira, causou oito feridos (entre os quais um rapaz de 15 anos), que também ficaram desalojados, no bairro da Boavista, em Lisboa.O Comando da PSP de Lisboa promete para hoje, sábado, um comunicado com mais informações sobre a detenção. O incêndio deflagrou pelas 19h40 num prédio da rua das Acácias. As chamas atingiram pelo menos dois apartamentos. O edifício teve de ser evacuado.Trinta e dois bombeiros sapadores, apoiados por 12 viaturas, estiveram no combate às chamas. A PSP, INEM, Proteção Civil e Cruz Vermelha deram apoio. Sete adultos e um rapaz de 15 anos sofreram ferimentos por inalação de fumos e tiveram de ser transportados aos hospitais de São José, São Francisco Xavier e Estefânia. O fogo foi extinto pelas 23h15. As casas das oito vítimas ficaram sem condições.