Dois feridos após atropelamento em Vila Nova de Gaia

Um atropelamento na rua Conselheiro Veloso da Cruz, em Santa Marinha, Vila Nova de Gaia, deixou, esta tarde, duas pessoas feridas.



O alerta foi dado às 14h11 e os Bombeiros de Coimbrões, com o apoio do Batalhão de Sapadores de Gaia e do INEM, foram accionados para o local.

Uma das vítimas apresentava ferimentos graves, já a outra sofreu ferimentos ligeiros.



Foram transportadas para o hospital Eduardo Santos Silva também em Gaia. Uma terceira pessoa terá ficado ferida mas recusou tratamento hospitalar.

A Polícia Municipal esteve no local.