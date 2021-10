Dois trabalhadores sofreram queimaduras graves após o rebentamento de uma caldeira numa empresa de Guilhufe, Penafiel, esta tarde.

O alerta foi dado às 14h18. As vítimas foram socorridas pelos Bombeiros de Penafiel e pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação do INEM, sendo depois transportados para o Hospital de S. João, no Porto.

A GNR esteve no local.