Homem de 70 anos gravemente ferido após queda em Castelo de Paiva

Um homem, de 70 anos, sofreu ferimentos considerados graves, esta tarde de terça-feira, na sequência de uma queda em Castelo de Paiva. A vítima teve de ser resgatada pelos bombeiros de Castelo de Paiva. O homem estava numa zona junto à ponte de Melo, no rio Paiva.Foi necessário percorrer um caminho, de difícil acesso, de cerca de cinco quilómetros. Os últimos quinhentos metros tiveram de ser feitos a pé.Além dos bombeiros locais, a equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Penafiel, a ambulância de suporte imediato de vida (INEM) de Penafiel e a GNR de Castelo de Paiva estiveram no local.A vítima, depois de estabilizada, foi levada para o hospital de S. João, no Porto.