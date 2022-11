Dois militares do posto da GNR da Moita ficaram feridos com gravidade, após várias pessoas envolvidas numa desordem entre famílias num bairro social se terem virado contra os agentes da autoridade. Só com reforços, até da Unidade de Intervenção, foi possível deter os agressores.



A patrulha atacada foi chamada, ao início da tarde de domingo, à Rua dos Descobrimentos, no Bairro da Caixa.









