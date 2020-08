Dois GNR infetados com Covid-19 em Moura

Há dois militares do posto de Moura da GNR infetados com Covid-19.

Dos 23 operacionais, neste momento, estão 14 de quarentena que tiveram contacto direto com os infetados. Todo o efetivo desta corporação vai realizar testes na próxima terça-feira.

Um dos militares positivos, ao regressar de férias, começou a apresentar sintomas e fez os testes. Os resultados foram conhecidos no passado sábado.

O CM sabe que, após ter conhecimento da situação, o Comando Territorial de Beja da GNR deu indicação para que, não só o posto mas também o destacamento tomassem todas as medidas necessárias para evitar um surto. As instalações e as viaturas foram desinfectadas/descontaminadas.

Segundo fonte da GNR, o caso não está a afetar o funcionamento do posto.