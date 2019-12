Dois homens atingidos a tiro à porta de discoteca no Porto

Atingidos a tiro junto à discoteca Indústria, na zona da Foz, Porto, os dois homens não esperaram pela chegada do socorro e foram transportados por amigos, em meios próprios, para o Hospital de Santo António.Foi na Urgência da unidade de saúde que deram entrada com graves ferimentos de bala em várias zonas do corpo. Ficaram internados em estado considerado muito grave. Na origem dos disparos poderá ter estado um ajuste de contas.O alerta foi dado pelas 07h30 deste sábado, sendo que ainda não é claro quando é que os distúrbios entre vítimas e atiradores terão começado.Os dois homens foram atingidos por disparos efetuados a partir de um carro em andamento, na avenida do Brasil. Ao local acorreu a PSP, mas o caso passou para a alçada da Polícia Judiciária do Porto, uma vez que o crime foi cometido com uma arma de fogo. Os inspetores recolheram vestígios tanto na marginal do Porto como na rua do Molhe, a poucos metros do local do incidente, com o objetivo de chegar aos suspeitos o mais rapidamente possível.As vítimas, jovens, ficaram em estado grave uma vez que terão sido atingidos órgãos vitais. Otentou obter informações sobre o estado dos dois homens baleados junto da unidade hospitalar, mas sem sucesso.A discoteca esclareceu, através de comunicado, que o espaço já estava encerrado quando ocorreram os disparos e que não foi registado "nenhum incidente no interior durante o período de funcionamento".