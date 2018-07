Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Turistas desaparecidos na Madeira foram encontrados

Pai e filho eram holandeses.

Por Lusa | 11:01

Dois turistas, pai e filho de nacionalidade holandesa, estiveram desaparecidos nas serras da Madeira, mas já foram localizados pelos bombeiros, sendo que "estavam contactáveis", disse fonte da Proteção Civil Regional.



"Os dois turistas, de nacionalidade holandesa, estavam contactáveis, sendo que o serviço regional já os localizou", disse fonte da estrutura regional.



O alerta foi dado à Proteção Civil pelos Bombeiros da Calheta às 08h02 minutos, depois de uma familiar ter avisado para o desaparecimento.



"Estarão na zona da Encumeada (entre os concelhos de São Vicente e Porto Moniz) e já foram enviadas equipas de resgaste para os orientar no caminho de volta", disse a mesma fonte.



De acordo com a Proteção Civil, "ter-se-ão desviado do caminho, entrado em trilhos, acabando por se perderem na serra".