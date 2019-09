Dois homens detidos em flagrante por furto em Santa Maria da Feira

Dois homens de 54 e 26 anos foram detidos em Santa Maria da Feira na quinta-feira, em flagrante, por furto de um automóvel e de vários objetos de uma 'roulotte' de venda de comida, informou este sábado a GNR.Em comunicado, o Comando Territorial de Aveiro da GNR refere que, na sequência de uma ação de patrulhamento, "os militares detetaram a presença de um indivíduo sentado no lugar do passageiro numa viatura parqueada num local ermo", encontrando-se na posse de uma seringa e de outros objetos ligados ao consumo de droga."Durante a abordagem e fiscalização foi verificado que as chapas de matrícula não pertenciam àquela viatura, apurando-se que o veículo teria sido furtado, bem como as chapas de matrícula apostas", acrescenta.Segundo a GNR, um outro indivíduo, que se veio a apurar ser o condutor do veículo furtado foi de seguida visto a sair de uma 'roulotte' de venda de comida que não se encontrava em funcionamento."Os militares aproximaram-se e verificaram que este tinha acabado de assaltar a referida 'roulotte', tendo já em sacos diversos objetos, nomeadamente uma televisão, a caixa registadora, variados bens alimentares e bebidas espirituosas", diz.Os dois suspeitos foram detidos e presentes no mesmo dia ao Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira, que lhes aplicou a medida de coação de termo de identidade e residência, tendo ainda sido apreendidos uma viatura, sete pares de óculos de sol, quatro capacetes, três doses de heroína, um taco de basebol, um GPS e uma caixa de ferramentas.