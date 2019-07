Prisão preventiva para dois suspeitos de furtos de carros em Lisboa

Dois dos seis detidos suspeitos de pertencerem a um grupo que furtou dezenas de viaturas e componentes automóveis, na Área Metropolitana de Lisboa, ficaram em prisão preventiva, anunciou esta quinta-feira a PSP.O comando metropolitano de Lisboa da PSP informou, em comunicado, que dos seis detidos presentes ao Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste -- Sintra, foram aplicadas medidas de coação de termo de identidade e residência a três, apresentações diárias a um e a mais gravosa, de prisão preventiva, aos restantes dois.A PSP divulgou esta quinta-feira o resultado de uma "megaoperação", denominada "Fórmula 1", na qual foram detidas seis pessoas, com idades entre os 25 e 35 anos, entre as quais o líder do grupo.Segundo Daniel Costa, da Divisão Policial de Sintra, que participou na operação, a investigação já durava há seis meses, culminando na terça-feira com o cumprimento de seis mandados de detenção e 13 mandados de busca domiciliária e não domiciliária."Inicialmente, o grupo furtava o interior e o exterior das viaturas, sobretudo jantes de automóveis, mas posteriormente começaram a furtar os veículos, com vista ao seu desmantelamento em peças ou à falsificação dos veículos para colocação novamente no mercado automóvel", referiu Daniel Costa.Segundo o comissário, as duas mulheres eram ajudantes do líder do grupo, "uma das quais através da criação de uma empresa fachada onde eram vendidas as peças, enquanto a outra ajudava no desmantelamento das viaturas".Entre o material apreendido encontram-se "mais de 100 carros furtados", resultante de "centenas de furtos ao longo de seis meses", tendo a investigação apurado que as peças eram furtadas com base em encomendadas.O grupo atuou em várias zonas da Área Metropolitana de Lisboa, nomeadamente Lisboa, Amadora, Sintra, Malveira da Serra e Loures.Os veículos eram desmantelados em oficinas arrendadas em nome do líder do grupo, de 34 anos, e dois dos homens detidos possuem antecedentes, um dos quais pelo mesmo tipo de crime.Os detidos são suspeitos da prática dos crimes de associação criminosa, furto de veículos e furto em veículo, bem como recetação.As autoridades apreenderam 25 veículos, 48 centralinas, 23 motores, 54 bancos de viaturas, 33 volantes, 63 jantes, 38 chapas de matrículas referentes a veículos, cinco chassis de viaturas, além de diversos componentes e peças, como portas, capôs, vidros e diverso material de ferramentas utilizadas para uso mecânico.A intendente Catarina Franco, do comando metropolitano de Lisboa, explicou que as investigações "ainda prosseguem".