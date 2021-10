Dois homens detidos por furto a viaturas em Esposende

Dois homens, de 26 e 31 anos, foram detidos pela GNR do Porto por furto em veículo, no concelho do Porto.Os militares da Guarda abordaram um veículo onde circulavam os dois suspeitos e depois das diligências descobriram que os homens estavam referenciados pela prática reiterada de furtos em viaturas na via pública,Na sequência de uma busca à viatura, as autoridades apreenderam diversos objetos furtados no concelho de Esposende.Os suspeitos foram constituídos arguidos, sendo que um dos homens tinha um tinha um mandado de detenção para o cumprimento de três anos de prisão efetiva, por crimes contra o património e tráfico de estupefacientes, tendo sido conduzido ao Estabelecimento Prisional do Porto.