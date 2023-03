Dois detidos por roubo de cobre que causou prejuízo de 12 mil euros

Dois homens, de 26 e 32 anos, foram detidos, esta terça-feira, numa operação conjunta da GNR de Anadia, Sangalhos, Mealhada e Águeda, pela suspeita do furto de linha de cobre, provocando um prejuízo de cerca de 12 mil euros, na linha ferroviária da Beira Alta, em Trezoi, Mortágua.Após o furto, a dupla foi abordada, na Mealhada pela patrulha da GNR local. Os suspeito tentaram escapar mas foram travados, percorridos alguns quilómetros, pela GNR de Águeda.O carro usado pelos dois suspeitos, moradores em Arezede, Cantanhede, foi aprendido pela GNR. A autoridade apreendeu, também, cerca de 100 quilos de cobre e diversas ferramentas relacionadas com o furto.Depois das diligências da GNR, a dupla foi detida, identificada e notificada para comparecer, esta quarta-feira, perante o tribunal, pela suspeita do crime de furto metais preciosos.